Минздрав определил перечень профессий, для которых будет обязательная вакцинация от коронавируса. Она начнется через месяц

Министерство здравоохранения определило перечень профессий, для которых будет обязательная вакцинация от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

Соответствующий приказ уже утвердило Министерство юстиции. Обязательную вакцинацию введут для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Они подлежат обязательной вакцинации на период действия карантина из-за пандемии коронавируса. Те, кто откажутся от вакцинации, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

«Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях», — заявил министр Виктор Ляшко.

Приказ вступит в силу через месяц после публикации. Ляшко отметил, что на следующем этапе в этот перечень войдут работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.