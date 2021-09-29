Минздрав: 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированные

Министерство здравоохранения сообщает, что 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.
Соответствующие цифры Минздрав приводит, опираясь на данные Единой системы здравоохранения с 26 июня до 26 сентября 2021 года.
«На сегодняшний день лишь 20% украинцев в возрасте 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных — 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться», — отметил главный санврач Игорь Кузин.
Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.
По состоянию на 28 сентября 2021 года, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине подтвердили 9 666 новых случаев коронавируса.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.