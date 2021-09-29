Минздрав: 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированные

Министерство здравоохранения сообщает, что 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.

Соответствующие цифры Минздрав приводит, опираясь на данные Единой системы здравоохранения с 26 июня до 26 сентября 2021 года.

«На сегодняшний день лишь 20% украинцев в возрасте 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных — 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться», — отметил главный санврач Игорь Кузин.

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.