В Украине резко возросло количество случаев коронавируса за сутки, лидирует Харьковская область

Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Украине за прошедшие сутки (28 сентября) зарегистрировали 9 666 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 .

Всего за сутки госпитализировали 2 855 человек, умерли 217 пациентов, выздоровел — 3 281 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 411 622 человека, выздоровели — 2 251 352 пациента, летальных случаев — 56 080.

Отдельно в Минздраве заявили, что за сутки против коронавируса были вакцинированы 132 246 человек: первую дозу получили 75 188, вторую — 57 058 человек.

С начала прививочной кампании в Украине привиты уже 6 926 719 человек.