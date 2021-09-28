В Украине за сутки выявили более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Вакцинировали 119 тысяч человек

В Украине за прошлые сутки (27 сентября) зарегистрировали 6 552 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).

Всего за сутки госпитализировали 1 288 человек, умерли 143 пациента, выздоровели — 2 927 человек.