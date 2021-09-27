В Украине за прошедшие сутки выявили 3 007 новых случаев коронавируса, больше всего — в Днепропетровской области

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Украине зарегистрировали 3 007 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зафиксировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
За минувшие сутки госпитализированы 1 478 человек, умерли 94 пациента, выздоровели — 952 человека.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 395 404 человека, умерли 55 720, а выздоровели 2 245 144 человека.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.
- Кабмин решил ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса, должен утвердить Минздрав. Уже известно, что в список включат работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.