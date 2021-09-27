В Украине за прошедшие сутки выявили 3 007 новых случаев коронавируса, больше всего — в Днепропетровской области

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Украине зарегистрировали 3 007 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 .

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зафиксировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

За минувшие сутки госпитализированы 1 478 человек, умерли 94 пациента, выздоровели — 952 человека.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 395 404 человека, умерли 55 720, а выздоровели 2 245 144 человека.