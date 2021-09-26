В субботу в Украине выявили более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса. Вакцинировали 64 тысяч граждан

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 647 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
От осложнений болезни умерли 93 человека. В больницы госпитализировали 2 325 пациентов, побороть недуг удалось 983 жителям страны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 392 397 граждан. Из-за него умерли 55 626 пациентов, а выздоровели — 2 244 192 человека.
За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 64 221 жителя Украины. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы — 25 443 человека. С начала кампании привиты 6 759 691 человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.