В субботу в Украине выявили более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса. Вакцинировали 64 тысяч граждан

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 647 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

От осложнений болезни умерли 93 человека. В больницы госпитализировали 2 325 пациентов, побороть недуг удалось 983 жителям страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 392 397 граждан. Из-за него умерли 55 626 пациентов, а выздоровели — 2 244 192 человека.

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 64 221 жителя Украины. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы — 25 443 человека. С начала кампании привиты 6 759 691 человек.