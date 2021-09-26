Протягом суботи в Україні виявили понад 4,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Вакцинували 64 тисячі осіб

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 4647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Від ускладнень хвороби померли 93 особи. До лікарень госпіталізували 2 325 пацієнтів, побороти недугу вдалося 983 жителям країни.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 392 397 громадян. Через нього померли 55 626 пацієнтів, а одужали — 2 244 192 особи.
За минулу добу від коронавірусу вакцинували 64 221 жителя України. Одну дозу отримали 38 778 осіб, повністю імунізовані — 25 443 осіб. З початку кампанії щеплені 6 759 691 особа.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.