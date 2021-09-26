Протягом суботи в Україні виявили понад 4,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Вакцинували 64 тисячі осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Від ускладнень хвороби померли 93 особи. До лікарень госпіталізували 2 325 пацієнтів, побороти недугу вдалося 983 жителям країни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 392 397 громадян. Через нього померли 55 626 пацієнтів, а одужали — 2 244 192 особи.

За минулу добу від коронавірусу вакцинували 64 221 жителя України. Одну дозу отримали 38 778 осіб, повністю імунізовані — 25 443 осіб. З початку кампанії щеплені 6 759 691 особа.