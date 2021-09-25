В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинували майже 160 тисяч

В Україні за добу 24 вересня виявили 8 267 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 715 дітей та 157 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили понад 2 тисячі людей, а 133 — померли від ускладнень. Водночас 2 821 людина одужала від хвороби.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
Також за добу вакцинували 159 тисяч українців. 96 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 62 тисячі — другу. Загалом в Україні вже 6,7 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.