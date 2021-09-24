В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID — 140 людей померли

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 379 483 випадки COVID-19. При цьому 55 424 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 240 388 одужали.

Найбільше нових випадків виявили в Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя .

В Україні за добу зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 2 415 пацієнтів, а 140 людей померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 060 людей.

Також за добу 153 628 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані — 56 642.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози — 5 355 959.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.