В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID — 140 человек умерли

В Украине за сутки зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 060 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 379 483 случая COVID-19. При этом 55 424 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 240 388 выздоровели.