В Украине за сутки выявили более 8 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали почти 160 тысяч

В Украине за сутки 24 сентября выявили 8 267 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 715 детей и 157 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали более 2 тысяч человек, а 133 — умерли от осложнений. В то же время 2 821 человек выздоровел от болезни.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Также за сутки вакцинировали 159 тысяч украинцев. 96 тысяч получили первую дозу вакцины, а 62 тысячи — вторую. Всего в Украине уже 6,7 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины.