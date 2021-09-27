В Україні за минулу добу виявили 3 007 нових випадків коронавірусу, найбільше — у Дніпропетровській області

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби, 26 вересня, в Україні зареєстрували 3 007 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

За минулу добу госпіталізували 1 478 осіб, померли 94 пацієнти, одужали — 952 особи.

Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 395 404 людини, померли 55 720, а одужали 2 245 144 особи.