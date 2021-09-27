В Україні за минулу добу виявили 3 007 нових випадків коронавірусу, найбільше — у Дніпропетровській області

Протягом минулої доби, 26 вересня, в Україні зареєстрували 3 007 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.
За минулу добу госпіталізували 1 478 осіб, померли 94 пацієнти, одужали — 952 особи.
Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 395 404 людини, померли 55 720, а одужали 2 245 144 особи.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.
- Кабмін вирішив запровадити в Україні обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців та працівників освіти. Чіткий перелік професій виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу, має затвердити МОЗ. Уже відомо, що до списку включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.