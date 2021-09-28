В Україні за добу виявили понад 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Вакцинували 119 тисяч людей

В Україні за минулу добу (27 вересня) зареєстрували 6 552 нових випадки коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Як зазначається, за останню добу найбільше підтверджених випадків виявили у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та Києві (461).
Загалом за добу госпіталізували 1 288 осіб, померли 143 пацієнти, одужали — 2 927 осіб.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 401 956 осіб, одужали — 2 248 071 пацієнт, летальних випадків — 55 863.
Водночас за 27 вересня проти коронавірусу вакцинували 119 378 людей: першу дозу отримали 70 004 людини, другу — 49 374 особи.
За даними МОЗ, з 23 вересня кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Від початку вакцинальної кампанії щеплена 6 851 531 людина.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.
- Кабмін вирішив запровадити в Україні обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців та працівників освіти. Чіткий перелік професій виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу, має затвердити МОЗ. Уже відомо, що до списку включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.