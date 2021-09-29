В Україні різко зросла кількість випадків коронавірусу за добу, лідирує Харківська область

Як зазначається, за останню добу найбільше підтверджених випадків виявили у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні за минулу добу (28 вересня) зареєстрували 9 666 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .

Загалом за добу госпіталізували 2 855 осіб, померли 217 пацієнтів, одужала — 3 281 особа.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 411 622 особи, одужали — 2 251 352 пацієнти, летальних випадків — 56 080.

Окремо у МОЗ заявили, що за добу проти коронавірусу були вакциновані 132 246 людей: першу дозу отримали 75 188, другу — 57 058 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені вже 6 926 719 людей.