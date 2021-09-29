МОЗ: 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані

Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Відповідні цифри МОЗ наводить, опираючись на дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня до 26 вересня 2021 року.

«На сьогодні лише 20% українців у віці 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись», — зазначив головний санлікар Ігор Кузін.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.