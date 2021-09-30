Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации против коронавируса

Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19. Приказ в ближайшее время должно зарегистрировать Министерство юстиции, после чего он вступит в силу, заявил министр Виктор Ляшко в эфире «Эспрессо».

«В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения — ясли, сады, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций — областные, городские и районные», — отметил министр.