Минздрав: Более 7 миллионов украинцев получили одну дозу вакцины против коронавируса

В Украине уже более 7 миллионов украинцев по крайней мере один раз были привиты против коронавируса.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу — 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)», — говорится в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине против COVID-19 привили 126 003 человека: из них 73 816 человек получили первую дозу, 52 187 — были полностью иммунизированы.
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 11 757 новых случаев коронавируса.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.