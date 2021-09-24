Минздрав: В Украине растут темпы вакцинации, первую дозу получили уже 80% медиков и 62% педагогов

В Украине по состоянию на 24 сентября первую дозу вакцины от коронавируса получили 80% медиков и 62% педагогов.
Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает «Радио Свобода».
«За последнюю неделю +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре», — рассказал он.
По словам Кузина, по две дозы уже получили 63% медиков и 42% педагогов.
Также главный санврач отметил, что темпы вакцинации замедлились в последние недели, но сейчас снова наращиваются.
Отдельно Кузин сообщил, что перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной, собираются утвердить на следующей неделе.
- С 23 сентября на всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 060 человек.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.