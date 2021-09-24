Минздрав: В Украине растут темпы вакцинации, первую дозу получили уже 80% медиков и 62% педагогов

«За последнюю неделю +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре», — рассказал он.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает «Радио Свобода» .

В Украине по состоянию на 24 сентября первую дозу вакцины от коронавируса получили 80% медиков и 62% педагогов.

По словам Кузина, по две дозы уже получили 63% медиков и 42% педагогов.

Также главный санврач отметил, что темпы вакцинации замедлились в последние недели, но сейчас снова наращиваются.

Отдельно Кузин сообщил, что перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной, собираются утвердить на следующей неделе.