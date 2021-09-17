Полностью вакцинировался от коронавируса, а все говорят про какие-то «бустерные» дозы. Две дозы не действуют? Нужно вакцинироваться еще? Это безопасно? Объясняем коротко

Говорят, что эффективность вакцин от коронавируса уменьшается с каждым месяцем. Это правда?

Да. Последние исследования доказывают, что эффективность вакцин от коронавируса постепенно снижается. Представители Moderna говорят, что через шесть месяцев после второй дозы их вакцина защищает от коронавирусной болезни на 93 процента. Эффективность вакцины от Pfizer-BioNTech через четыре месяца после вакцинации — менее 84 процента. А эффективность вакцины от AstraZeneca — 67 процентов. Таиландские исследователи говорят, что через полгода после прививки вакцина от Sinovac эффективна на 70—75 процентов против вариантов «Альфа» и «Бета» и только на 48 процентов — против «Дельта».

Это вообще нормально?

Нормально. Эффективность большинства прививок со временем уменьшается, даже вакцина от кори может действовать всю жизнь, но иммунитет ослабляется через примерно 12 лет. Чтобы усилить иммунитет к той или иной болезни, иногда используют бустеры.

Что это такое?

Бустер — это дополнительная доза вакцины. В случае с вакцинами от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac — третья. С Johnson & Johnson — вторая.

Медсестра готовится ввести пациентке третью дозу вакцины от Pfizer. Ориндж, Калифорния, 19 августа 2021 года. Getty Images

Как бустер поможет защититься от вируса?

После прививки в человеческом организме увеличивается количество иммунных клеток, вырабатывающих антитела — специальные белки, которые борются с вирусными инфекциями и опасными бактериями. Они делятся на два вида — связующие и нейтрализующие. Нейтрализующие присоединяются к молекулам коронавируса, блокируя шиповидный белок, который вирус использует, чтобы проникнуть внутрь клеток. Связующие — просто присоединяются к молекулам вируса и сообщают об инфекции белым кровяным тельцам.

Со временем количество антител в организме уменьшается. Однако часть клеток — известных как В и Т-лимфоциты — превращаются в так называемые клетки памяти, которые запоминают инфекцию на будущее.

После повторной вакцинации бустером количество B-лимфоцитов увеличивается. Они начинают активно вырабатывать новые антитела. Со временем количество этих антител снова уменьшается, однако в организме остается больше клеток памяти. Соответственно, человек становится более защищенным от инфицирования коронавирусом.

И что, это работает?

Исследования, проведенные фармакологическими компаниями Moderna, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Sinovac, утверждают, что да. Бустеры всех четырех вакцин, которые ввели пациентам через несколько месяцев после второй дозы, привели к тому, что количество так называемых нейтрализующих антител существенно возросло.

В июле американская компания Pfizer сообщила, что третья доза вакцины, введенная в течение 6—8 месяцев после второй, увеличивает количество антител в 5—11 раз. Третья доза вакцины CoronaVac — в 7 раз. Moderna говорит, что в зависимости от типа бустера, повторная вакцинация увеличивает уровень антител в 9—16 раз.

Исследователи Оксфордского университета также испытали эффективность бустерной дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca. Результаты показали, что ревакцинация приводит к значительному росту антител и увеличению способности Т-клеток организма бороться с коронавирусом. Однако точные показатели эффективности неизвестны.

Кто-то уже вакцинирует бустерами? Какие результаты?

Да. Первым инициативу проявил Израиль. Показатели вакцинации в стране — одни из лучших, однако летом количество инфицированных начало расти из-за нового варианта коронавируса «Дельта».

Израильский Минздрав решил провакцинировать населения третьей дозой. Вакцинацию сделали обязательной для всех старше 12 лет, — если кто-то отказывался от прививки, «паспорт вакцинации» просто становился недействительным.

Такая принудительная стратегия, похоже, сработала. Количество случаев заболевания продолжает расти, в частности, из-за невакцинированных, но процент тяжелых случаев стремительно падает.

Чтобы бороться с распространением варианта коронавируса «Дельта», вакцинацию третьей дозой ввели США и ряд европейских стран, среди которых Германия, Литва, Бельгия, Люксембург, Франция, Венгрия. Однако большинство из них вакцинируют третьей дозой только пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет.

Медработница израильской больницы «Шаарей-Цедек». Иерусалим, 3 сентября 2021 года. Getty Images

Почему так?

Несмотря на то, что эффективность вакцин против симптоматической коронавирусной болезни падает, все вакцины одинаково хорошо защищают от тяжелого течения болезни и госпитализации. Учитывая это, вакцинировать широкие массы третьей дозой — не универсальная идея.

На этой неделе группа ученых из США, Великобритании, Ямайки, ЮАР, Мексики, Швейцарии и Индии опубликовала в научном журнале The Lancet исследование, в котором отметила, что на данном этапе вакцинации массово прививать людей дополнительной дозой вакцины не нужно.

«Если ненужная бустерная доза вызовет сильные побочные эффекты, это может повлиять не только на восприятие вакцин против COVID-19. [...] Дополнительная доза вакцины должна применяться только в том случае, если есть четкие свидетельства ее необходимости», — пишут авторы статьи. По мнению ученых, сейчас прививать третьей дозой нужно только людей, которые прошли полную вакцинацию, но не получили достаточно сильный иммунитет.

А что говорят регуляторы?

ВОЗ неоднократно критиковала страны, которые планируют прививать население дополнительной дозы вакцины. В августе организация даже попросила их ввести мораторий на применение бустеров.

В ВОЗ объясняли, что вакцинировать людей дополнительной дозой, когда некоторые жители бедных стран не получили ни одной — неэтично и может привести к «пробелам в иммунизации», из-за которых могут появиться новые штаммы.

Однако в начале сентября ВОЗ изменила свое мнение. Теперь организация поддерживает введение дополнительной дозы уязвимым группам.

«Бустерная (третья) доза вакцины — это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность людей из самых уязвимых групп», — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Такого же мнения придерживаются и в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также позволило вводить третью дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. В Украине использовать третью дозу вакцины пока не собираются. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пока в Минздраве ждут результатов научных исследований. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили около 11 процентов украинцев.

93-летний Николас Медель показывает паспорт вакцинации после прививки бустером от AstraZeneca. Ла-Флорида, Чили, 10 августа 2021 года. Getty Images

Ваши донаты — наш иммунитет, и каждый бустер его только повышает!