ВОЗ призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призвала временно запретить прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Несмотря на то, что сотни миллионов людей все еще ждут своей первой дозы, некоторые богатые страны переходят на ревакцинацию. ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — подчеркнул он.

Гебрейесус призвал религиозных лидеров, спортсменов-олимпийцев, бизнесменов и всех, кто имеет влияние, поддержать призыв ВОЗ о моратории.