Президент Израиля получил третью дозу вакцины от коронавируса

Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины Pfizer от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Протяни руку и сделай прививку» — написал Герцог.

По данным Reuters, 60-летний Герцог получил очередную дозу вакцины в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане близ Тель-Авива.

Также дополнительную дозу вакцины получила и его жена Михаль. Третья прививка президентской четы положила начало кампании по введению дополнительных доз людям мтарше 60 лет в рамках замедления распространения очень заразного варианта коронавируса «Дельта».