Израиль первым в мире предложил третью дозу Pfizer для ревакцинации людей старше 60 лет

Израиль 30 июля начал предлагать третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer людям старше 60 лет. Страна стала первой в мире, которая прибегла к такому шагу, чтобы замедлить распространение штамма «Дельта».

Об этом 30 июля объявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, цитирует Reuters.

Президент Исаак Герцог будет первым, кто 30 июля получит третью дозу. Группа израильских экспертов по вакцинации, которая консультирует Министерство здравоохранения, подавляющим большинством одобрила кампанию ревакцинации. Право на участие имеют люди старше 60 лет, получившие вторую дозу вакцины Pfizer не менее пяти месяцев назад.