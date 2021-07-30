Ізраїль першим у світі запропонував третю дозу Pfizer для ревакцинації людей старше 60 років

Ізраїль 30 липня почав пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу Pfizer людям у віці від 60 років. Країна стала першою у світі, яка вдалась до такого кроку, аби уповільнити поширення штаму «Дельта».

Про це 30 липня оголосив премʼєр-міністр країни Нафталі Беннетт, цитує Reuters.

Президент Ісаак Герцог буде першим, хто 30 липня отримає третю дозу. Група ізраїльських експертів з вакцинації, яка консультує Міністерство охорони здоровʼя, переважною більшістю схвалила кампанію з ревакцинації. Право на участь мають люди від 60 років, які отримали другу дозу вакцини Pfizer не менше пʼяти місяців тому.