Президент Ізраїлю отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог отримав третю дозу вакцини Pfizer від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Простягни руку і зроби щеплення!» — написав Герцог.

За даними Reuters, 60-річний Герцог отримав чергову дозу вакцини в медичному центрі Шиба в Рамат-Гані біля Тель-Авіва.

Також додаткову дозу вакцини отримала і його дружина Міхаль. Третє щеплення президентського подружжя поклало початок кампанії з введення додаткових доз людям від 60 років у рамках уповільнення поширення дуже заразного варіанту коронавірусу «Дельта».