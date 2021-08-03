В Германии разрешили вакцинировать от коронавируса всех детей от 12 лет

В Германии детям и подросткам старше 12 лет будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратами компаний Moderna и Biontech-Pfizer. Соответствующее решение в понедельник, 2 августа, приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

До сих пор детей вакцинировали при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний и по рекомендации врача. Теперь же прививки будут делать детям в общих центрах вакцинации. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан уточнил: сейчас прививки против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии — это всего около 900 тысяч.