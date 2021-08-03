В Германии разрешили вакцинировать от коронавируса всех детей от 12 лет

В Германии детям и подросткам старше 12 лет будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратами компаний Moderna и Biontech-Pfizer. Соответствующее решение в понедельник, 2 августа, приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
До сих пор детей вакцинировали при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний и по рекомендации врача. Теперь же прививки будут делать детям в общих центрах вакцинации. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан уточнил: сейчас прививки против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии — это всего около 900 тысяч.
Вакцины против коронавируса от производителей Biontech-Pfizer и Moderna для детей от 12 лет уже одобрил европейский регулятор.
Кроме того, министры решили позволить вакцинировать третьей дозой людей из уязвимых групп населения: пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом. Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после введения предыдущей дозы.
- По состоянию на 3 августа в Германии полностью вакцинировали 43,2 миллиона человек — это 52,1% населения.
- Израиль первым в мире предложил третью дозу Pfizer для ревакцинации людей старше 60 лет. Кроме этого, в стране начнут вакцинировать от коронавируса детей 5—11 лет с тяжелыми фоновыми заболеваниями.
- Министерство здравоохранения Украины также рекомендует в отдельных случаях вакцинировать препаратом Pfizer детей старше 12 лет: если есть тяжелые сопутствующие болезни или для пересечения границы. Для получения прививки родители детей 12—15 лет или сами дети в возрасте 16—17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу. Врач может выдать документ, свидетельствующий о наличии у ребенка сопутствующей патологии и отсутствии противопоказаний к прививке вакциной Pfizer, а также документы, свидетельствующие о необходимости вакцинировать ребенка для выезда за границу. Получив медицинскую справку от врача, надо позвонить в удобный центр массовой вакцинации или пункт прививки (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua ) и, если там есть вакцина Pfizer, записать ребенка на прививку.