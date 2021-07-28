В Израиле начнут вакцинировать детей 5—11 лет с тяжелыми фоновыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Израиля позволило вакцинировать от коронавируса детей 5—11 лет с серьезными фоновыми заболеваниями, которые могут сделать их более уязвимыми к COVID-19.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Детям будут колоть вакцину Pfizer. Доза будет 1,0 миллилитр, а не обычная 3,0.

Прививку можно делать только тем детям, у кого «высокая вероятность серьезного заболевания и даже смерти в случае заражения коронавирусом». Речь идет о детях с хроническим ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушением нервного развития, сердечной недостаточностью, серповидной клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.