В Ізраїлі почнуть вакцинувати дітей 5—11 років із важкими фоновими захворюваннями

Щеплення можна робити тільки тим дітям, які мають «високу ймовірність серйозного захворювання і навіть смерті в разі зараження коронавірусом». Ідеться про дітей із хронічним ожирінням, важкими хронічними захворюваннями легень, порушенням нервового розвитку, серцевою недостатністю, серпоподібною клітинною анемією і важкими аутоімунними захворюваннями.

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей 5—11 років, у яких є серйозні фонові захворювання, які можуть зробити їх більш уразливими до COVID-19.

Дозвіл на щеплення буде надавати лікар, а потім — підтверджуватиме Міністерство охорони здоровʼя. Політика МОЗ полягатиме в тому, щоб мінімізувати кількість дозволів і видавати їх тільки тим, хто піддається найбільшому ризику.

Щодо дітей, яких лікують ліками, що завдають шкоди імунній системі, у відомстві зазначили, що в кожному окремому випадку лікар повинен пояснювати свої міркування батькам. Навіть якщо лікар схвалить щеплення, остаточне рішення буде за батьками. Узагалі будь-яке схвалення буде індивідуальним і не діятиме для всіх, хто належить до однієї групи ризику.

Станом на 28 червня в Ізраїлі повністю вакцинували 5,32 мільйона людей — це 58,8% населення.