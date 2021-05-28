ЕС разрешил использовать вакцину Pfizer от коронавируса для подростков

Европейский союз одобрил использование вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для детей в возрасте 12-15 лет.

Об этом пишет BBC.

Применение вакцины было одобрено агентством ЕС по лекарственным средствам (EMA). Марко Кавалери, руководитель департамента вакцин EMA, заявил, что этой возрастной группе потребуется две дозы с интервалом не менее трех недель. Накануне немецкие власти заявили, что вакцинация детей старше 12 лет начнется 7 июня.

Отмечается, что EMA приняла такое решение на фоне заявления директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге предупредил, что пандемия не закончится, пока не будет вакцинировано 70% населения.