У Німеччині дозволили вакцинувати від коронавірусу всіх дітей від 12 років

У Німеччині дітям та підліткам від 12 років будуть пропонувати вакцинуватись від коронавірусу препаратами компаній Moderna та Biontech-Pfizer. Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоровʼя на спільному засіданні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Досі дітей вакцинували за наявності важких супутніх захворювань та за рекомендацією лікаря. Тепер же щеплення будуть робити дітям у загальних центрах вакцинації. Міністр охорони здоровʼя країни Єнс Шпан уточнив: наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен пʼятий підліток у Німеччині — це загалом близько 900 тисяч.