У Німеччині дозволили вакцинувати від коронавірусу всіх дітей від 12 років

У Німеччині дітям та підліткам від 12 років будуть пропонувати вакцинуватись від коронавірусу препаратами компаній Moderna та Biontech-Pfizer. Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоровʼя на спільному засіданні.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Досі дітей вакцинували за наявності важких супутніх захворювань та за рекомендацією лікаря. Тепер же щеплення будуть робити дітям у загальних центрах вакцинації. Міністр охорони здоровʼя країни Єнс Шпан уточнив: наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен пʼятий підліток у Німеччині — це загалом близько 900 тисяч.
Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech-Pfizer та Moderna для дітей від 12 років вже схвалив європейський регулятор.
Окрім того, міністри вирішили дозволити вакцинувати третьою дозою людей із вразливих груп населення: літніх та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше, ніж через шість місяців після введення попередньої дози.
- Станом на 3 серпня у Німеччині повністю вакцинували 43,2 мільйона людей — це 52,1% населення.
- Ізраїль першим у світі запропонував третю дозу Pfizer для ревакцинації людей старше 60 років. Окрім цього, у країні почнуть вакцинувати від коронавірусу дітей 5—11 років із важкими фоновими захворюваннями.
- Міністерство охорони здоровʼя України також рекомендує в окремих випадках вакцинувати препаратом Pfizer дітей, старших за 12 років: якщо є важкі супутні хвороби або для перетину кордону. Для отримання щеплення батьки дітей 12—15 років або самі діти віком 16—17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини. Лікар може видати документ, який свідчитиме про наявність у дитини супутньої патології та відсутність протипоказань до щеплення вакциною Pfizer, а також документи, які свідчитимуть про необхідність вакцинувати дитину для виїзду за кордон. Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти: list.covid19.gov.ua) та, якщо там є вакцина Pfizer, записати дитину на щеплення.