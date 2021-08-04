ВООЗ закликала накласти мораторій на отримання третьої дози вакцини від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала тимчасово заборонити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

«Попри те, що сотні мільйонів людей все ще чекають своєї першої дози, деякі багаті країни переходять на ревакцинацію. ВООЗ закликає ввести мораторій на ревакцинацію щонайменше до кінця вересня, щоб дати можливість вакцинувати не менше 10% населення кожної країни», — наголосив він.

Гебреєсус закликав релігійних лідерів, спортсменів-олімпійців, бізнесменів та всіх, хто має вплив, підтримати заклик ВООЗ щодо мораторію.