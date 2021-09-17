Повністю вакцинувався від коронавірусу, а всі кажуть про якісь «бустерні» дози. Дві дози не діють? Потрібно вакцинуватися ще? Це безпечно? Пояснюємо коротко

Кажуть, що ефективність вакцин від коронавірусу зменшується з кожним місяцем. Це правда?

Так. Останні дослідження доводять, що ефективність вакцин від коронавірусу поступово знижується. Представники Moderna кажуть, що через шість місяців після другої дози їхня вакцина захищає від коронавірусної хвороби на 93 відсотки. Ефективність вакцини від Pfizer-BioNTech через чотири місяці після завершення вакцинації становить менш як 84 відсотки . А ефективність вакцини від AstraZeneca — 67 відсотків. Таїландські дослідники кажуть, що через пів року після щеплення вакцина від Sinovac ефективна на 70—75 відсотків проти варіантів «Альфа» та «Бета» і лише на 48 відсотків — проти «Дельта».

Це взагалі нормально?

Нормально. Ефективність більшості щеплень з часом зменшується, навіть вакцина від кору може діяти усе життя, але імунітет послаблюється через приблизно 12 років. Щоб посилити імунітет до тієї чи іншої хвороби, інколи використовують бустери.

Що це таке?

Бустер — це додаткова доза вакцини. У випадку з вакцинами від Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac — третя. З Johnson & Johnson — друга.

Медсестра готується ввести пацієнтці третю дозу вакцини від Pfizer. Оріндж, Каліфорнія, 19 серпня 2021 року. Getty Images

Як бустер допоможе захиститися від вірусу?

Після щеплення в людському організмі збільшується кількість імунних клітин, які виробляють антитіла ― спеціальні білки, що борються з вірусними інфекціями та небезпечними бактеріями. Вони поділяються на два види ― зв’язуючі та нейтралізуючі. Нейтралізуючі приєднуються до молекул коронавірусу так, що блокують шипоподібний білок, який вірус використовує, щоб проникнути всередину клітин. Зв’язуючі ― просто приєднуються до молекул вірусу і повідомляють про інфекцію білим кров’яним тільцям.

З часом кількість антитіл в організмі зменшується. Однак частина клітин — відомих як В та Т-лімфоцити — перетворюються на так звані клітини пам’яті, які запам’ятовують інфекцію на майбутнє.

Після повторної вакцинації бустером кількість B-лімфоцитів збільшується. Вони починають активно виробляти нові антитіла. З часом кількість цих антитіл знову зменшується, проте в організмі залишається більше клітин пам’яті. Відповідно, людина стає більш захищеною від інфікування коронавірусом.

І що, це працює?

Дослідження, проведені фармакологічними компаніями Moderna, Pfizer–BioNTech, Oxford–AstraZeneca та Sinovac, стверджують, що так. Бустери усіх чотирьох вакцин, які ввели пацієнтам за кілька місяців після другої дози, призвели до того, що кількість так званих нейтралізуючих антитіл суттєво зросла.

У липні американська компанія Pfizer повідомила, що третя доза вакцини, введена протягом 6—8 місяців після другої, збільшує кількість антитіл у 5—11 разів. Третя доза вакцини CoronaVac — у 7 разів. Moderna каже, що залежно від типу бустеру, повторна вакцинація збільшує рівень антитіл у 9—16 разів.

Дослідники Оксфордського університету також випробували ефективність бустерної дози вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Результати показали, що ревакцинація призводить до значного зростання антитіл і збільшення здатності Т-клітин організму боротися з коронавірусом. Проте точні показники ефективності невідомі.

Хтось уже вакцинує бустерами? Які результати?

Так. Першими ініціативу запровадили в Ізраїлі. Показники вакцинації у країні — одні з найкращих, проте влітку кількість інфікованих почала зростати через новий варіант коронавірусу «Дельта».

Ізраїльський МОЗ вирішив провакцинувати населення третьою дозою. Вакцинацію зробили обов’язковою для всіх, старших за 12 років, — якщо хтось відмовлявся від щеплення, «паспорт вакцинації» просто ставав недійсним.

Така примусова стратегія, схоже, спрацювала. Кількість випадків захворювання продовжує зростати, зокрема, через невакцинованих, але відсоток тяжких випадків стрімко падає

Щоб боротися з поширенням варіанту коронавірусу «Дельта», вакцинацію третьою дозою запровадили США і низка європейських країн, серед яких Німеччина, Литва, Бельгія, Люксембург, Франція, Угорщина. Проте більшість з них вакцинують третьою дозою лише людей похилого віку та тих, у кого слабкий імунітет.

Медпрацівниця ізраїльської лікарні «Шаарей-Цедек». Єрусалим, 3 вересня 2021 року. Getty Images

Чому так?

Попри те, що ефективність вакцин проти симптоматичної коронавірусної хвороби падає, усі вакцини однаково добре захищають від важкого перебігу хвороби та госпіталізації. З огляду на це, вакцинувати широкі маси третьою дозою — не універсальна ідея.

Цього тижня група вчених із США, Великої Британії, Ямайки, ПАР, Мексики, Швейцарії та Індії опублікувала у науковому журналі The Lancet дослідження, у якому зазначила, що на даному етапі вакцинації масово щеплювати людей додатковою дозу вакцини не потрібно.

«Якщо непотрібна бустерна доза викличе сильні побічні ефекти, це може вплинути не лише на сприйняття вакцин проти COVID-19. [...] Додаткову дозу вакцини треба застосовуватися тільки в тому випадку, якщо є чіткі свідчення її необхідності», — пишуть автори статті. На думку учених, наразі щеплювати третьою дозою потрібно лише людей, які пройшли повну вакцинацію, але не отримали достатньо сильного імунітету.

А що кажуть регулятори?

ВООЗ неодноразово критикувала країни, які планують щеплювати населення додатковою дозою вакцини. У серпні організація навіть попросила їх ввести мораторій на застосування бустерів.

У ВООЗ пояснювали, що вакцинувати людей додатковою дозою, коли деякі мешканці бідних країн не отримали жодної — неетично і може призвести до «пробілів в імунізації», через які можуть з’явитися нові штами.

Однак на початку вересня ВООЗ змінила свою думку. Тепер організація підтримує введення додаткової дози вразливим групам.

«Бустерна (третя) доза вакцини — це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб убезпечити людей з найбільш уразливих груп», — сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Такої ж думки дотримуються й у Європейському агентстві з лікарських засобів. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) також дозволило вводити третю дозу вакцини проти коронавірусу для людей із ослабленим імунітетом. В Україні використовувати третю дозу вакцини поки що не збираються. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, наразі у МОЗ чекають на результати наукових досліджень. Зараз дві дози вакцини від коронавірусу отримали близько 11 відсотків українців.

93-річний Ніколас Медель показує паспорт вакцинації після щеплення бустером від AstraZeneca. Ла-Флорида, Чилі, 10 серпня 2021 року. Getty Images

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