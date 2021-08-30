В Ізраїлі серед важких пацієнтів із ковідом понад половина — щеплені. Вакцини не працюють?! Без паніки, працюють — вчимося правильно читати статистику

Почалося все зі статистики госпіталізованих хворих на ковід станом на 15 серпня 2021 року, яку опублікувало ізраїльське Міністерство охорони здоровʼя. Виявилося, що з 515 пацієнтів, які потрапили в лікарню, 301 отримав дві дози вакцини, тобто навіть понад половину. На перший погляд, шокує.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Але професор Морріс пропонує поглянути на ці цифри під іншим кутом. Перший крок — подивитися на ту ж статистику не в абсолютних цифрах, а щодо кількості вакцинованих і невакцинованих.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Картина виходить зовсім інша — вакциновані втричі рідше стикаються з ускладненнями та потрапляють до лікарні. На цьому можна було б закінчити, але зʼявляється інша проблема — вакцина захищає від ускладнень тільки в 67,5 відсотка випадків. А виробники Pfizer і Moderna говорили про ефективність до 95 відсотків.

Обман? Знову ні. Але щоб це побачити, треба ще трохи ускладнити таблицю — за віком.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Із цих даних можна зробити кілька висновків. Серед невакцинованих дуже мало людей похилого віку. І в цій групі найвище число важких випадків — 91,9 на 100 тисяч людей. Водночас вакцинація суттєво знижує ризик госпіталізації і для літніх, і для молоді. І ефективність вакцини виходить 85 відсотків і 92 відсотка відповідно, тобто дуже близько до того, про що говорять виробники вакцин.

Залишається головне запитання: чому середня ефективність все одно 67,5 відсотка — адже це абсурд. Морріс каже, що це класичний випадок статистичного казусу — парадоксу Сімпсона. Його точне формулювання звучить так: «Якщо у вас є дві дуже різні групи, в яких спостерігається однаково спрямована залежність, то при обʼєднанні цих груп в одну напрямок цієї залежності змінюється на протилежний».

Простіше кажучи, дані щодо літніх людей і щодо всіх інших просто не можна змішувати — у них занадто різний перебіг ковіду, а ймовірність ускладнень у літніх набагато вища. Якщо обʼєднати статистику різних за віком людей, вийде математична нісенітниця — «середня температура по палаті», яка насправді не дає вірного уявлення про стан кожного окремого пацієнта.

Професор Морріс пропонує подивитися на ефективність вакцини ще детальніше — за різними віковими групами.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Цікаво, що для найбільш літніх людей у віці 90+ ефективність вища, ніж для 80+. Причина, найімовірніше, у тому, що до 90 років доживають насамперед люди без серйозних хронічних захворювань — саме вони вбивають багатьох хворих на ковід літніх людей. Це підтверджують дослідження — серед 157 вакцинованих ізраїльтян, які потрапили до лікарні з ускладненнями в липні 2021 року 40 відсотків мали імунодефіцит, а 96 відсотків — супутні захворювання: діабет (48 відсотків), серцеву недостатність (27 відсотків), рак (24 відсотки) тощо.

Морріс зазначає, що «грати» статистикою можна і в іншій бік — «підвищуючи» ефективність вакцин на папері. Якщо брати сирі абсолютні цифри, то завжди здаватиметься, що одна й та сама вакцина дуже ефективна у країнах з низьким рівнем вакцинації, але вкрай неефективна у країнах з високим. У першому випадку серед госпіталізованих завжди буде більше невакцинованих, а в другому, навпаки, щеплених.

У країнах з високими темпами вакцинації вже починають інакше дивитися на статистику в цілому. Наприклад, Німеччина, де відсоток вакцинованих теж досяг 60 відсотків, більше не буде відштовхуватися від кількості захворілих, вирішуючи, чи потрібен локдаун. Раніше обмеження вводили, якщо число нових хворих за тиждень досягало 35, 50 і 100 випадків на 100 тисяч населення. Тепер, коли у країні багато щеплених, ці обмеження зайві — після двох доз вакцини громадяни хворіють на ковід у легкій формі та не перевантажують лікарні. А мета локдауну — знизити навантаження на лікарні.

Тепер увагу звертатимуть на число госпіталізацій, і прогноз оптимістичний — міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер 22 серпня заявив, що восени локдауну не буде, якщо не станеться щось зовсім несподіване. Статистика підтверджує прогнози німецьких посадовців. Попри зростання захворюваності в серпні, кількість смертей в Німеччині не збільшилася. Літнім людям та іншим групам ризику Німеччина, слідом за Ізраїлем, із серпня 2021 року почала пропонувати третю дозу вакцини, щоб додатково знизити ймовірність ускладнень.

Масова вакцинація залишається головним методом боротьби з ковідом. За даними МОЗ, в Україні вона допомагає суттєво знизити ризик ускладнень і кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях. Але на відміну від Ізраїлю і Німеччини в Україні повністю вакциновані лише 8,6 відсотка громадян.



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