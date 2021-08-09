МОЗ: вакцина від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та важкого перебігу хвороби в 15 разів

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакцина від коронавірусу зменшує ризик потрапити до лікарні та важкого перебігу хвороби в 15 разів.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами протиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані», — йдеться у повідомленні.