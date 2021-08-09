Минздрав: вакцина от коронавируса снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз

В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса уменьшает риск попасть в больницу и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

«По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы», — говорится в сообщении.