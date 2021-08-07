В Украине второй день подряд фиксируют свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Количество вакцинированных превысило 4 миллиона

В Украине второй день подряд фиксируют свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 72 ребенка и 13 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали 534 человека, а 20 — умерли от осложнений. В то же время 1 393 больных выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в г. Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Также за минувшие сутки, 6 августа, установили новый рекорд по вакцинации — 170 тысяч прививок. Из них 101 тысяча получила первую дозу, а 69 тысяч — вторую дозу. Количество вакцинированных по крайней мере одной дозой в Украине уже превысило 4 миллиона человек.