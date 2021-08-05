В Украине впервые за неделю выявили более тысячи новых случаев COVID-19. Прививку получили 3,8 млн украинцев

За сутки в Украине медики выявили 1 052 новых случая COVID-19, в частности, заболели 81 ребенок и 37 медработников. С начала недели прослеживается систематическое увеличение суточного прироста больных на 100—150 человек ежедневно.

Об этом информирует Минздрав.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 256 397 случаев инфицирования. Из них 53 049 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 188 815 — выздоровели.