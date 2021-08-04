В Украине заметно увеличивается ежедневный прирост больных COVID-19. Медики вакцинировали более 3,7 млн человек

За сутки в Украине медики выявили 984 случая COVID-19, в частности заболели 59 детей и 48 медработников. Согласно статистике, прослеживается увеличение суточного прироста больных, днем ранее этот показатель был на отметке 827, а второго августа — 265.

Об этом информирует Минздрав.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 255 345 случаев инфицирования. Из них 53 024 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 188 273 — выздоровели.