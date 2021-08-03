В Украине за сутки вакцинировали более 125 тысяч человек и выявили 827 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине медики вакцинировали 125 161 человека, из них первую дозу получили 70 344, а полностью иммунизированы — 54 817.
Об этом информирует Минздрав.
В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививок и 251 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 669 511 человек, а две дозы — 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки.
Кроме того, за сутки в Украине выявили 827 новых случаев COVID-19, в частности заболели 68 детей и 26 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 334 человека;
- летальных исходов — 26;
- выздоровели — 533 человека.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 254 361 случай заражения коронавирусом. При этом 52 981 человек умер от осложнений заболевания, а 2 187 703 — выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».
Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.