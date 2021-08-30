В Израиле среди тяжелых пациентов с ковидом больше половины — привиты. Вакцины не работают?! Без паники, работают — учимся правильно читать статистику

Началось все со статистики госпитализированных больных ковидом на 15 августа 2021 года, которую опубликовал израильский Минздрав. Оказалось, что из 515 попавших в больницу пациентов 301 получил две дозы вакцины, то есть даже больше половины. На первый взгляд, шокирует.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Но профессор Моррис предлагает взглянуть на эти цифры под другим углом. Первый шаг — посмотреть на ту же статистику не в абсолютных цифрах, а относительно количества вакцинированных и невакцинированных.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Картина получается совсем другая — вакцинированные в три раза реже сталкиваются с осложнениями и попадают в больницу. На этом можно было бы закончить, но появляется другая проблема — вакцина защищает от осложнений только в 67,5 процента случаев. А производители Pfizer и Moderna говорили об эффективности до 95 процентов.

Обман? Снова нет. Но чтобы это увидеть, нужно еще немного усложнить таблицу — по возрасту.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Из этих данных можно сделать несколько выводов. Среди невакцинированных очень мало пожилых людей. И в этой группе самое высокое число тяжелых случаев — 91,9 на 100 тысяч человек. В то время как вакцинация значительно снижает риск госпитализации и для пожилых, и для молодежи. И эффективность вакцины получается 85 процентов и 92 процента соответственно, то есть очень близко к тому, о чем говорят производители вакцин.

Остается главный вопрос: почему средняя эффективность все равно 67,5 процента — ведь это абсурд. Моррис говорит, что это классический случай статистического казуса — парадокса Симпсона. Его точная формулировка звучит так: «Если у вас есть две сильно различающиеся группы, в которых наблюдается одинаково направленная зависимость, то при объединении этих групп в одну направление этой зависимости меняется на противоположное».

Проще говоря, данные по пожилым людям и по всем остальным просто нельзя смешивать — у них слишком разное течение ковида и вероятность осложнений у пожилых намного выше. Если объединить статистику по разным возрастам, получится математическая белиберда — «средняя температура по палате», которая на самом деле не дает верного представления о состоянии каждого конкретного пациента.

Профессор Моррис предлагает посмотреть на эффективность вакцины еще детальнее — по разным возрастным группам.

Jeffrey Morris / «Бабель»

Интересно, что для самых пожилых людей в возрасте 90+ эффективность выше, чем для 80+. Причина, скорее всего, в том, что до 90 лет доживают в основном люди без серьезных хронических заболеваний — именно они убивают многих заболевших ковидом пожилых людей. Это подтверждают исследования — среди 157 вакцинированных израильтян, которые попали в больницу с осложнениями в июле 2021 года, у 40 процентов был иммунодефицит, а у 96 процентов — сопутствующие заболевания: диабет (48 процентов), сердечную недостаточность (27 процентов), рак (24 процента) и так далее.

Моррис отмечает, что «играть» статистикой можно и в другую сторону — «повышая» эффективность вакцин на бумаге. Если брать сырые абсолютные цифры, то всегда будет казаться, что одна и та же вакцина очень эффективна в странах с низким уровнем вакцинации и крайне неэффективна в странах с высоким. В первом случае среди госпитализированных всегда будет больше невакцинированных, а во втором, наоборот, привитых.

В странах с высокими темпами вакцинации уже начинают иначе смотреть на статистику в целом. Например, Германия, где процент вакцинированных тоже достиг 60 процентов, больше не будет отталкиваться от количества заболевших, принимая решение, нужен ли локдаун. Раньше ограничения вводили, если число новых заболевших за неделю достигало 35, 50 и 100 случаев на 100 тысяч населения. Теперь, когда в стране много привитых, эти ограничения лишние — после двух доз вакцины граждане болеют ковидом в легкой форме и не перегружают больницы. А цель локдауна — снизить нагрузку на больницы.

Теперь обращать внимание будут на число госпитализаций, и прогноз оптимистичный — министр экономики Германии Петер Альтмайер 22 августа заявил, что осенью локдауна не будет, если не случится что-то совсем неожиданное. Статистика подтверждает прогнозы немецких чиновников. Несмотря на рост заболеваемости в августе, количество смертей в Германии не увеличилось. Пожилым людям и другим группам риска Германия, вслед за Израилем, с августа 2021 года начала предлагать третью дозу вакцины, чтобы дополнительно снизить вероятность осложнений.

Массовая вакцинация остается главным методом борьбы с ковидом. По данным Минздрава, в Украине она помогает существенно снизить риск осложнений и количество пациентов с коронавирусом в больницах. Но в отличие от Израиля и Германии в Украине полностью вакцинировались всего 8,6 процента граждан.



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