Вариант коронавируса «Дельта» уже в Украине. Что же теперь будет? Он самый опасный? Вакцина от него поможет? Объясняем без паники вместе с врачом-вирусологом и иммунологом

Сколько существует штаммов коронавируса?

Очень много. Вирусы не устойчивы и склонны к мутациям. Чем дольше вирус находится в организме, тем сильнее он мутирует. Каждая отдельная вариация вируса называется штаммом.

Однако, по словам Федора Лапия, нужно различать понятия штамма и варианта. «Штамм — это то, что выделяется от конкретного человека. То, что вызывает беспокойство, это вариант. [Он возникает] когда в результате определенных существенных мутаций изменения закрепляются».

Сейчас ВОЗ наблюдает за 50 различными вариантами коронавируса. Четыре из них назвали «вызывающими беспокойство». Вот они:

« Альфа» (B.1.1.7) — «британский» вариант коронавируса, который обнаружили в декабре прошлого года.

— «британский» вариант коронавируса, который обнаружили в декабре прошлого года. «Бета» (B.1.351) — «южноафриканский» вариант, который впервые зафиксировали в октябре 2020 года.

— «южноафриканский» вариант, который впервые зафиксировали в октябре 2020 года. «Гамма» (P.1) — «бразильский» вариант. Его обнаружили в середине января этого года у путешественников, посещавших бразильский штат Амазонас.

— «бразильский» вариант. Его обнаружили в середине января этого года у путешественников, посещавших бразильский штат Амазонас. «Дельта» (B.1.617.2) — «индийский» вариант. Его впервые зафиксировали в одном из индийских штатов в октябре 2020 года.

Все пишут о варианте «Дельта». Чем он отличается от других?

Рядом мутаций, которые касаются структуры шиповидного белка коронавируса. Ученые их еще изучают, однако предполагают, что мутации позволяют вирусу частично уклоняться от действия антител, полученных в результате болезни или вакцинации, легче попадать внутрь клеток, а еще — делают его более заразным. Последние исследования доказывают, что вариант «Дельта» передается на 60 процентов легче, чем «британский» вариант «Альфа».

Правда ли, что вариант «Дельта» опаснее других?

Возможно. В медицинском журнале The Lancet вышла работа шотландских исследователей, которая свидетельствует об этом. Авторы проанализировали 377 пациентов, поступивших в шотландские больницы с ковидом в период с первого апреля по шестое июня. Они пришли к выводу, что риск госпитализации у людей, которые подхватили вариант «Дельта», на 85 процентов выше, чем у тех, кто болеет вариантом «Альфа». Особенно, если они имеют пять и более хронических заболеваний. К похожему выводу пришли и английские специалисты. Организация Public Health England проанализировала более 1 300 больных ковидом, поступивших в английские больницы с 7 по 13 июня, и тоже заметила, что вариант «Дельта» увеличивает риск развития осложнений. По данным исследователей, он в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — в реанимацию. Однако чтобы однозначно говорить о том, что вариант «Дельта» опаснее, этого недостаточно.

А вакцины против него работают?

Работают. Правда, хуже, чем против других вариантов. Исследование, проведенное британским правительством в апреле-мае 2021, установило, что эффективность вакцины Pfizer против варианта «Дельта» после второй дозы — 88 процентов. AstraZeneca — 60. Это меньше, чем от варианта «Альфа» — Pfizer защищает от него на 92 процента, AstraZeneca — на 73, но все равно неплохо.

Насколько эффективна от варианта «Дельта» однодозовая вакцина Johnson & Johnson, пока непонятно. Недостаточно данных также относительно вакцины Moderna и разработок китайских производителей — в частности, препарата от Sinovac, которым вакцинируют украинцев.

Однако Федор Лапий считает, что имеющиеся вакцины будут работать: «Вряд ли появление новых вариантов повлияет на эффективность вакцин. Мы так же были обеспокоены по поводу «бразильского», «британского», «южноафриканского» вариантов. На сегодня подтверждено, что вакцины в реальных условиях работают [против них]. Надеемся, что вакцины так же будут работать в реальных условиях против «индийского» варианта».

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Одна доза вакцины поможет?

Да. Одна доза Pfizer или AstraZeneca эффективна против варианта «Дельта» на 33 процента. Что касается других вакцин, данных пока нет. Однако, как отмечает вирусолог Алла Мироненко, одна доза вакцины — это точно лучше, чем ничего, и, скорее всего, защитит от осложнений и госпитализации.

А что с симптомами? Они такие же?

Типичные симптомы коронавируса — кашель, лихорадка, боль в мышцах, потеря вкуса и обоняния. По данным британского проекта Zoe, участники которого сообщали о симптомах коронавируса онлайн, с тех пор как в стране начал распространяться вариант «Дельта», больные ковидом стали чаще жаловаться на головную боль, боль в горле, насморк и лихорадку. Британский эпидемиолог и организатор проекта Тим Спектор говорит, что симптомы нового варианта больше напоминают признаки ОРВИ. Однако подтверждений этому пока нет.

На какие страны уже распространился новый вариант?

По данным ВОЗ, вариант «Дельта» вытесняет «Альфа» и постепенно становится доминантным в мире. Его обнаружили в более чем 90 странах. Больше всего случаев инфицирования новым вариантом — в Индии, Великобритании, Португалии и России.

Однако в действительности количество стран, где циркулирует этот вариант, может быть больше. Секвенирование геномов, при помощи которого идентифицируют различные виды вируса, проводится не везде. И даже те страны, у которых есть необходимое для этого оборудование, проводят его в разных масштабах. Например, Великобритания за время пандемии секвенировала более 500 тысяч различных геномов Sars-Cov-2. Германия — 130 тысяч. Франция и Испания еще меньше — 47 000 и 34 000. Это дорогостоящая процедура, которая требует много времени.

Что происходит в странах, где вариант «Дельта» распространяется больше всего? Индия ( провакцинировали 17% населения). Вспышка коронавируса, которую связывают с вариантом «Дельта», началась в марте, после того как в стране начали отменять карантин. Если 8 марта в стране зафиксировали 15 344 новых случая инфицирования коронавирусом, то уже через два месяца, 9 мая, показатели выросли до 366 494 новых заражений в сутки. К июню ситуация начала постепенно стабилизироваться.

Россия ( провакцинировали 14% населения). Вспышка коронавируса началась в конце мая — начале июня. Охватила преимущественно Москву и Санкт-Петербург. Третьего июня во всей России обнаружили около тысячи случаев инфицирования коронавирусом. А уже через три недели, 23 июня, только в Москве зафиксировали более 6 тысяч случаев инфицирования.

Португалия ( провакцинировали 49% населения). Количество инфицированных в Португалии начало расти в конце мая, после того, как страна открыла границы. В конце мая в стране ежедневно фиксировали около 400 случаев коронавируса. Сейчас — более тысячи.

Великобритания (провакцинировали 64% населения). Распространение варианта «Дельта» в Великобритании также связывают с открытыми границами. Еще 1 июня в стране зафиксировали 3 099 случаев коронавируса, 23 июня — уже более 15 тысяч.

А Украина занимается секвенированием геномов?

Сейчас — нет. Алла Мироненко говорит, что Украина направляет образцы в Германию или другие страны, где проводят подобные лабораторные исследования. Но их результатов приходится ждать долго.

Так что, в Украине есть этот вариант?

Да. Уже известно о двух случаях инфицирования вариантом «Дельта» в Украине. Его обнаружили у двух человек, вернувшихся из России. Образцы анализировали в зарубежных лабораториях. Какая реальная ситуация с вариантом «Дельта» в Украине — точно сказать трудно.

Однако Федор Лапий считает, что пока он не очень распространен: «У нас есть значительные ограничения для путешествий, пересечения границы там, где вирус распространен. В первую очередь, речь идет о восточных границах. Если [новый вариант вируса] есть, его количество недостаточно, чтобы он легко распространялся и интенсивно передавался от человека к человеку. Все же ограничения, связанные с карантинными мерами, военной агрессией Российской Федерации, играют нам на руку».

Чего ждать Украине? Четвертая волна будет? Насколько серьезная?

Скорее всего, будет. Когда именно — спрогнозировать трудно. Однако Мироненко и Лапий предполагают, что новую вспышку можно ожидать осенью, когда уровень респираторных заболеваний традиционно возрастает.

Как она пройдет, будет зависеть от того, какой процент населения Украина успеет провакцинировать и у скольких людей на самом деле будут антитела к коронавирусу. «Наша статистика не отражает реального положения. Многие люди, которые переболели в легкой форме, в нее не попали», — говорит Мироненко. Если большая часть населения уже имеет какой-то иммунитет к коронавирусу, вспышка будет менее серьезной.

Но угроза нового варианта вируса все же существенная. «Если вирус будет распространяться как «за поребриком», то ничего хорошего не будет, потому что это будет способствовать увеличению количества больных тяжелой формой ковида», — отмечает Лапий.

Будут ли новые ограничения?

Не исключено. МИД уже рекомендовал украинцам не ездить в страны, где много случаев инфицирования вариантом «Дельта» — в частности, в Индию, Великобританию, Португалию и Россию. СНБО решила с 25 июня запретить тем, кто был в этих странах, пересекать украинскую границу без негативного результата экспресс-теста на ковид.

Как защититься?

Вакцинироваться. В первую очередь — тем, кто еще не сталкивался с коронавирусом и не имеет к нему антител. А еще соблюдать социальную дистанцию, чаще бывать на открытом воздухе, меньше общаться с людьми.

«Вирус контролируется вакцинацией. Он контролируется соблюдением тех правил и рекомендаций, которые мы называем правилами инфекционистики. Их нужно придерживаться в течение лета, в том числе и вакцинированным. Потому что основная цель вакцинации — это защитить тех, кто в группе риска, от тяжелого течения ковида», — говорит Лапий.