МОЗ: В Україні зростають темпи вакцинації, першу дозу отримали вже 80% медиків та 62% освітян

В Україні станом на 24 вересня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 80% медиків та 62% освітян.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає «Радіо Свобода».
«За останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні», — розповів він.
За словами Кузіна, по дві дози вже отримали 63% медиків та 42% освітян.
Також головний санлікар зазначив, що темпи вакцинації сповільнилися в останні тижні, але зараз знову нарощуються.
Окремо Кузін повідомив, що перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов’язковою, збираються затвердити наступного тижня.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- За минулу добу в Україні зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 2 415 пацієнтів, а 140 людей померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 060 людей.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.