МОЗ: В Україні зростають темпи вакцинації, першу дозу отримали вже 80% медиків та 62% освітян

«За останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні», — розповів він.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає «Радіо Свобода» .

В Україні станом на 24 вересня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 80% медиків та 62% освітян.

За словами Кузіна, по дві дози вже отримали 63% медиків та 42% освітян.

Також головний санлікар зазначив, що темпи вакцинації сповільнилися в останні тижні, але зараз знову нарощуються.

Окремо Кузін повідомив, що перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов’язковою, збираються затвердити наступного тижня.