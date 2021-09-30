МОЗ: Понад 7 мільйонів українців отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу

В Україні вже понад 7 мільйонів українців принаймні один раз були щеплені проти коронавірусу.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.
«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу — 7 000 533 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)», — йдеться у повідомленні.
Також у МОЗ зазначили, що за минулу добу, 29 вересня, в Україні проти COVID-19 щепили 126 003 людей: з них 73 816 осіб отримали першу дозу, 52 187 — були повністю імунізовані.
- За минулу добу в Україні зареєстрували 11 757 нових випадків коронавірусу.
- За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.