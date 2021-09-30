В Украине за сутки зафиксировали почти 12 тысяч случаев коронавируса. Последний раз такие показатели были в апреле

Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Харьковской (1 087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Украине за прошедшие сутки (29 сентября) зарегистрировали 11 757 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 .

Всего за сутки госпитализировали 2 556 человек, умерли 194 пациента, выздоровели — 3 839 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровел 2 255 191 пациент, летальных случаев — 56 274.