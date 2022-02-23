У Німеччині обіцяють, що перевірку газопроводу «Північний потік — 2» почнуть із самого початку. Компанії знову виходять із проєкту

У Німеччині обіцяють, що перевірку російського газопроводу «Північний потік — 2» розпочнуть із самого початку. Деякі компанії почали виходити з проєкту через загрозу санкцій.

Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, пише Die Zeit.

За його словами, нова перевірка займе кілька місяців, а попередня, яку виконав колишній уряд Німеччини, уже недійсна, оскільки обставини змінилися. Тому в Німеччині хочуть ще раз перевірити проєкт на надійність поставок.

Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що було б корисніше взагалі не будувати цей газопровід. Він зазначив, що Німеччина має працювати над диверсифікацією енергетичних поставок, а у німців дуже довго була ілюзія, що «Північний потік — 2» варто розглядати «лише з економічної точки зору».

Зокрема, німецька перестрахувальна компанія Munich Re повідомила, що вирішила вийти з проєкту «Північний потік — 2» через загрозу санкцій. З аналогічною заявою виступив голова німецького Фонду із захисту клімату та навколишнього середовища Ервін Зеллерінг. Цей фонд був створений у землі Мекленбург-Передня Померанія для того, щоб обходити санкції. Саме через цей фонд компанії могли закуповувати обладнання та будівельні матеріали для «Північного потоку — 2». Федеральна земля вклала в цей фонд лише €200 тисяч, тоді як компанія Nord Stream — €20 мільйонів.