На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення. Російська армія стріляє з важкого озброєння

Станом на 17:00 23 лютого російська армія 59 разів обстріляла прифронтові села вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Окупанти здебільшого використовували важке озброєння, зокрема БМ-21 «Град».

Про це інформує пресцентр ООС.

Найбільше Росія обстрілювала селище Південне (Донецька область), місто Маруполь — по сім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів. Інші села та міста обстрілювали по 3—5 разів.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення, ще один — бойове травмування.

Ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил контролюють українські військовослужбовці.