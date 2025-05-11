Прямі переговори України і РФ, новий Папа Римський і повернення українців з полону. Головне за тиждень

Цього тижня світ пережив чимало подій, які впливають на глобальну політику. Україна готується до прямих переговорів із Росією, звільнила з полону 205 своїх військових, отримала нову військову допомогу і продовжує зміцнювати міжнародну співпрацю. Однак її відносини з Угорщиною знову загострилися. Тим часом у Німеччині обрали нового канцлера, а у Ватикані — першого в історії американського Папу Римського.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Переговори України з Росією

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня — цього вимагали Київ і його партнери після засідання «коаліції охочих». Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Туреччині 15 травня, якщо Росія повністю припинить вогонь. Туреччина готова прийняти переговори двох країн.

Президент США Дональд Трамп наполягав, щоб Україна «негайно» погодилася зустрітися з Росією в Туреччині, щоб «обговорити можливе завершення кровопролиття». Водночас він визнав, що кремлівський очільник не хоче укладати угоду про припинення вогню.

З полону повернулися 205 військових

Україна 6 травня повернула 205 військових з російського полону. Серед них — бійці Збройних сил України, зокрема Військово-морських і Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Угода про надра

Верховна Рада 8 травня ратифікувала Угоду про копалини між США та Україною. Вашингтон і Київ підписали її ще 1 травня — йдеться про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Детальніше про угоду тут і тут.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування українців і зʼясував, що 47% з них мають скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США, ніж негативні.

Новий Папа Римський

У Ватикані 8 травня конклав обрав нового понтифіка — кардинала Роберта Френсіса Прево зі США — вперше в історії це американець. Він узяв імʼя Лев XIV і став 267-м Папою Римським. У першому недільному зверненні він закликав «якнайшвидше досягти справжнього, справедливого і тривалого миру» в Україні. Першу промову після обрання він також присвятив миру.

Associated Press

Німеччина обрала нового канцлера

Німецький бундестаг 6 травня з другої спроби схвалив кандидатуру Фрідріха Мерца на посаду канцлера Німеччини. У першому турі голосування він програв — це стало першим подібним прецедентом в історії Німеччини, адже коаліційні переговори були успішними.

Getty Images

Уже 10 травня Фрідріх Мерц був у Києві і брав участь у зустрічі «коаліції охочих», результатом якої стала вимога України та її партнерів розпочати повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів з 12 травня.

Україні допомагають

США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини, пише NYT. Тим часом Франція вирішила використовувати доходи від заморожених російських активів для обслуговування переданих Україні самохідних артилерійських установок CAESAR. За рахунок прибутків від знерухомлених активів РФ Україна отримає зброю і від Євросоюзу — майже на €1,9 мільярда.

Водночас Нідерланди сприятимуть створенню в Румунії навчального центру для технічного персоналу з обслуговування літаків F-16, а Чехія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.

Напруга у відносинах з Угорщиною

Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишні військовий і військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджували настрої місцевих — зокрема, як ті можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.

Одразу після цього Міністерство закордонних справ Угорщини вислало двох українських дипломатів за звинуваченнями нібито в шпигунстві. Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й також звинуватили в шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».

МЗС Угорщини також відклало консультації з Україною про захист прав національних спільнот, першу з яких планували провести 12 травня.

У Нацгвардії відсторонили кількох топпосадовців

Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Слідчі підозрюють, що командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар 190 мільйонів гривень. За версією слідства, ці гроші могли бути винагородою за допомогу в проведенні тендерів, замовником яких виступала Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Серед ймовірних вигод — автомобіль Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення площею понад 70 квадратних метрів у Києві.

Конфлікт Індії та Пакистану

Індія та Пакистан 10 травня домовилися про повне і негайне припинення вогню 11 травня, після кількох днів взаємних обстрілів. У ніч на 7 травня збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом були індійські авіабази і сховища ракет.

Цього тижня між Індією і Пакистаном стався повітряний бій, який CNN назвав одним з «наймасштабніших і найдовших у новітній історії авіації».