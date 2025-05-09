Україна висилає двох угорських дипломатів — це відповідь на дії Будапешту

Міністерство закордонних справ України висилає двох угорських дипломатів — це відповідь на дії Угорщини. Посадовці мають залишити країну протягом 48 годин.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми викликали посла Угорщини до МЗС та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів», — сказав Сибіга.
9 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його відомство вислало двох українських дипломатів нібито за звинуваченнями в шпигунстві. Це сталося одразу після того, як СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.
Голова МЗС вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні нібито посилилася «антиугорська пропаганда». Причиною цього називає те, що Будапешт відмовився постачати військову допомогу Україні й натомість «виступає за мир».
- Зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт.
- Угорщина послідовно виступає проти військової допомоги Україні, її членства у ЄС і НАТО, а також за скасування санкцій стосовно Росії. У країні навіть збираються провести національні консультації про те, чи угорці підтримують вступ України до ЄС. Премʼєр-міністр Віктор Орбан публічно закликав громадян голосувати проти. Однак це голосування не матиме впливу на процес приєднання України до блоку.