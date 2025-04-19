Уряд Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС

Угорський уряд почав розсилати бюлетені для національної консультації, у межах якої угорців опитають щодо підтримки членства України в Європейському Союзі. Притому Будапешт прямо закликає громадян висловитись проти.

Про це йдеться на сайті угорського уряду.

У бюлетені для голосування щодо членства України в ЄС міститься питання: «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?», і відповідь: «ТАК / НІ». Бюлетені доставляються поштою.

Однак угорський уряд прямо пише, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

«Це коштуватиме кожній угорській сімʼї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці», — пишуть у листі.

Крім того, у Будапешті стверджують, що зі вступом до ЄС українські робітники зможуть вільно працювати в європейських країнах, тож це «загрожує робочим місцям і зарплатам угорців». А ще мільйони українських пенсіонерів нібито отримають право на угорську пенсію, а всі земельні субсидії перейдуть від угорських фермерів до українських. І наголошують, що Україна нібито ще до повномасштабного вторгнення Росії була «центром торгівлі наркотиками та організованої злочинності» у Східній Європі, тож згодом європейські вулиці заповнить «українська мафія».

Загалом, угорський уряд апелює до того, що якість життя угорців нібито значно погіршиться через вступ України до Євросоюзу. Повернути бланки для голосування мають до 20 червня 2025 року.

Politico писало, що влада Угорщини раніше вже проводила схожі опитування. За даними медіа, результати таких голосувань не мають юридичної сили, однак їх використовують для зміцнення позицій уряду Орбана стосовно суперечливих питань.

Коли ми станемо членом ЄС

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — тепер, після отримання статусу кандидата, все залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.