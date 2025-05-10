В Угорщині затримали ексдипломата з України — його звинуватили в шпигунстві

Центр боротьби з тероризмом Угорщини 9 травня в центрі Будапешту затримав ексдипломата з України — його звинуватили в шпигунстві. Чоловік нібито загрожував угорському суверенітету.

Про це повідомили і опублікував відео затримання на сторінці уряду Угорщини у Facebook.

Цей чоловік працював як дипломат, але зараз більше не має такого статусу. За даними угорського медіа Telex, він працював дипломатом у посольстві України в Будапешті в 2010-х роках. Дружина чоловіка є співвласницею українського ресторану в Будапешті.

В уряді Угорщини повідомили, що його депортували з країни тієї ж ночі. Telex пише, що зараз він у Києві.

Національне генеральне управління імміграції заборонило йому вʼїжджати і жити в Угорщині.

В Україні вже зреагували на затримання українця. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».



«Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», — написав він.