Кабмін опублікував повний текст угоди із США про надра. Що в документі

Уряд опублікував текст угоди про надра, тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною — країни підписали її 30 квітня.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення в світову економіку. США представлятиме Корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC). Україну — державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства».

Фінансування

Україна спрямовуватиме 50% доходів від нових ліцензій на природні ресурси до спеціального фонду, з якого кошти йтимуть до інвестиційного фонду. Для цього в державному бюджеті України створюють окремий фонд, з якого кошти передаватимуть до інвестиційного фонду.

США вноситимуть у Фонд кошти, зокрема, тут можуть врахувати нову військову допомогу. Якщо після набуття чинності угодою уряд США надасть Україні нову військову допомогу (як-от озброєння, боєприпаси, технології або навчання), то внесок США в інвестиційний фонд збільшать на відповідну суму.

Основні напрямки інвестицій — природні ресурси, зокрема видобуток корисних копалин та енергетика, а також інфраструктура.

Усі фінансові операції фонду, прибутки, платежі та внески обох сторін не оподатковуються в Україні. США також звільняють від податків доходи українського партнера фонду, якщо ці доходи отримані з проєктів, що реалізуються в Україні.

Україна натомість гарантує вільний обмін гривні на долари та переказ грошей за кордон без затримок чи додаткових зборів. У разі серйозної економічної кризи Україна може тимчасово обмежити такі операції, але має це погодити зі США. Усі збитки фонду через такі обмеження Київ має компенсувати.

Зобовʼязання

В угоді прописаний перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується. Йдеться про український видобуток алюмінію, сурми, мишʼяку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу, причому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін.

Угода має вищу силу за українське законодавство, і Україна не може змінювати умови для фонду через нові закони.

Українські держоргани повинні прописувати в нових дозволах на видобуток і контрактах на великі інфраструктурні проєкти вимогу: інвестори мають повідомляти фонд про можливість вкласти гроші й обговорювати це з ним.

Фонд США має першочергове право купувати українські ресурси, а Україна гарантує, що інші не отримають кращих умов. Всі деталі про те, як саме буде працювати це право на купівлю ресурсів, мають бути описані в окремій Угоді про обмежене партнерство, яка також повинна відповідати українському законодавству та зобов’язанням перед ЄС.

Якщо Угода суперечитиме майбутнім зобовʼязанням України перед ЄС, сторони переглянуть її.

У документі йдеться, що країни домовляються вирішувати всі питання щодо змісту чи виконання угоди спільно — через обговорення і співпрацю. Якщо виникає спір, він має вирішуватись шляхом переговорів.

Документ набуде чинності після ратифікації Верховною Радою України і діятиме без обмеження в часі, доки обидві сторони не домовляться про його припинення.

Що відомо про угоду

Міністерка економіки України Юлія Свириденко пояснювала, що Україна зберігає повний контроль над природними ресурсами на своїй території та у водах. Фонд створюється на рівних умовах 50 на 50, де Україна разом із США керуватиме ним, без переваги однієї зі сторін — це справді рівноправне партнерство. США сприятиме залученню інвестицій та технологій через DFC, що допоможе залучати кошти та інновації не лише зі США, а й з ЄС та інших партнерських країн.

Процеси приватизації та управління державними компаніями залишаються незмінними, і вони й надалі будуть належати Україні. Угода також не передбачає жодних фінансових зобов’язань України перед США, і не суперечить Конституції чи курсу на євроінтеграцію. Все відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням, що є позитивним сигналом для партнерів.

Фонд буде наповнюватися виключно від доходів з нових ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти та газу. Прибутки від вже існуючих проєктів чи запланованих в бюджеті не підуть до цього фонду. Для цього потрібно лише трохи оновити Бюджетний кодекс.



Фонд інвестуватиме в українські проєкти — видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у пов’язану інфраструктуру чи переробку. Усі інвестиції Україна та США погоджуватимуть спільно. Фонд зосереджений виключно на Україні.

У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться назад — у нові проєкти та відбудову. Цей пункт ще обговорюватимуть додатково.

Доповнюється.